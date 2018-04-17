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Пловцы из Куркина завоевали награды турнира в честь Дня космонавтики
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Пловцы из Куркина завоевали награды турнира в честь Дня космонавтики 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В бассейне «Коралл» Северо-Западного округа прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню космонавтики. Спортсмены из Куркина завоевали награды разного достоинства. Об этом рассказал руководитель пресс-центра школы №2005 Илья Кузнецов.
— В соревнованиях приняло участие 180 спортсменов. Юноши и девушки соревновались в трех разных подгруппах, на дистанциях 50 метров вольным стилем, 100 метров вольным стилем, — пояснил Илья Кузнецов.
Золотые награды турнира достались нескольким представителям школы №2005. В категории «50 метров, вольный стиль девушки, I группа» победила Елизавета Моисеева, во II группе той же категории золотую награду завоевала Наталья Авдеева. В III группе той же категории победа также досталась представительнице школы №2005 — ученице Дарье Потаповой.
Среди юношей на дистанции 50 метров вольный стиль отличились: в I группе — Виктор Иванов, вот II группе — Соколов Михаил, в III группе — Антон Лаврухин.
На дистанции 100 метров вольным стилем среди девушек в тех группах победительницами стали ученицы школы №2005: Елизавета Моисеева, Наталья Авдеева, Дарья Потапова. В той же категории среди юношей в трех группах «золото» завоевали: Виктор Иванов, Михаил Соколов, Антон Лаврухин.
По итогам соревнований представители школы №2005 стали золотыми призерами.
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