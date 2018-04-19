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Пекка Ринне: Сегодня была настоящая битва с «Колорадо»
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Пекка Ринне: Сегодня была настоящая битва с «Колорадо» 

Советский спорт 1 час назад
— Сегодня была настоящая битва. Мы обеспечили хороший задел в первых двух периодах — 3:0. Но у «Колорадо» хорошая команда, они смогли обострить борьбу, и нам было непросто. Мы хорошо сыграли в концовке, блокировали несколько бросков, они пару раз промахнулись. И мы успешно убивали время.
Очень хорошо, что у нас есть шанс завершить серию дома. Конечно, мы помним и хотим этого. Нам надо воспользоваться таким шансом. Но у них хорошая команда, так что мы должны снова сыграть так, как играли сегодня. Этого будет достаточно, — передает слова Ринне официальный сайт НХЛ.
Добавим, что после этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу «Предаторз». Следующий матч пройдет состоится в Нэшвилле в субботу и начнется в 04:30 по Москве.
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