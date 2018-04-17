Мбаппе и Тиаго Алькантара — главные цели «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно

Как информирует Sky Sports, приоритетными целями команды Хосепа Гвардиолы являются форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара. «Сити» готов потратить на летние трансферы не менее 200 миллионов фунтов.

Кроме того, в числе потенциальных кандидатов форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа , но его переход не входит в число приоритетных.

В текущем сезоне 19-летний Килиан Мбаппе провел 40 матчей за «ПСЖ» и забил 19 мячей при 17 голевых передачах. 27-летний Тиаго Алькантара провел 24 матча за «Баварию» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.