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Мбаппе и Тиаго Алькантара — главные цели «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно
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Мбаппе и Тиаго Алькантара — главные цели «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно 

Советский спорт 1 час назад
Как информирует Sky Sports, приоритетными целями команды Хосепа Гвардиолы являются форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара. «Сити» готов потратить на летние трансферы не менее 200 миллионов фунтов.
Кроме того, в числе потенциальных кандидатов форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа, но его переход не входит в число приоритетных.
В текущем сезоне 19-летний Килиан Мбаппе провел 40 матчей за «ПСЖ» и забил 19 мячей при 17 голевых передачах. 27-летний Тиаго Алькантара провел 24 матча за «Баварию» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.
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