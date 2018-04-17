Комитет по этике РФС рассмотрит дело члена судейского комитета за ее интервью

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело о нарушении корпоративной этики членом исполкома и судейского комитета РФС Натальи Авдонченко , передает ТАСС В одном из интервью Авдонченко раскритиковала работу Андрея Будогосского на должности главы департамента судейства и инспектирования. "На наш взгляд, необходимо соблюдать корпоративную этику. Не стоит публично критиковать своих коллег, тем более что они трудятся на одном участке работы. Все вопросы стоит решать в конструктивном ключе прежде всего с помощью внутреннего профессионального диалога", — заявил временно исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев Ранее сообщалось, что РФС отправил в отставку Будогосского.