Сервал саванну не обидит

Держать диких животных дома не просто. В этом убедились участники нового выпуска программы «Кто в Доме хозяин?» — хозяева сервала по кличке Мара — Лера и Алексей.

Когда пара только завела дикую кошку в своей квартире, проблем не возникало. Сейчас Маре пять месяцев, животное значительно подросло и начинает вести себя агрессивно. С этой проблемой герои выпуска обратились к зоопсихологу, специалисту по экзотическим животным и ведущему проекта Максиму Щугареву. Он объяснил, что подобное поведение абсолютно нормально для сервалов. Максим также отметил, что через несколько месяцев любимец Леры и Алексея станет в два раза больше и начнет настоящую охоту на их вторую кошку — саванну Честера. Зоопсихолог предупредил хозяев, что Мара — опасный хищник, и им придется смириться с тем, что она будет крушить квартиру и не придет ласкаться. Специалист рассказал хозяевам, как правильно гулять с сервалом, как его кормить, и как обезопасить Честера от клыков и когтей Мары.