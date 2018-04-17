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Сервал саванну не обидит
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Сервал саванну не обидит 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Держать диких животных дома не просто. В этом убедились участники нового выпуска программы «Кто в Доме хозяин?» — хозяева сервала по кличке Мара — Лера и Алексей.
Когда пара только завела дикую кошку в своей квартире, проблем не возникало. Сейчас Маре пять месяцев, животное значительно подросло и начинает вести себя агрессивно. С этой проблемой герои выпуска обратились к зоопсихологу, специалисту по экзотическим животным и ведущему проекта Максиму Щугареву. Он объяснил, что подобное поведение абсолютно нормально для сервалов. Максим также отметил, что через несколько месяцев любимец Леры и Алексея станет в два раза больше и начнет настоящую охоту на их вторую кошку — саванну Честера. Зоопсихолог предупредил хозяев, что Мара — опасный хищник, и им придется смириться с тем, что она будет крушить квартиру и не придет ласкаться. Специалист рассказал хозяевам, как правильно гулять с сервалом, как его кормить, и как обезопасить Честера от клыков и когтей Мары.
Удастся ли Алине и Алексею справится с дикой кошкой, зрители НТВ узнают в субботу, в 9:15 утра, в новом выпуске проекта «Кто в Доме хозяин?» «Кто в Доме хозяин?» — уникальный проект телеканала НТВ, где ведущими программы являются профессиональные зоопсихологи. Специалисты рассказывают героям шоу о всех аспектах обращения с братьями меньшими, начиная с воспитания и заканчивая вопросами правильного питания. Через две недели после встречи с зоопсихологами владельцы животных рассказывают о своих успехах — это тот период, когда можно заметить первые изменения в поведении любимцев.
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