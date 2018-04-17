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Брокер bwin покажет матч Байер — Бавария в прямом эфире
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Брокер bwin покажет матч Байер — Бавария в прямом эфире 

Lenta.ru 1 час назад
Посмотреть полуфинальный матч кубка Германии, в рамках которого «Байер» примет на своем поле «Баварию», можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте брокера bwin, сообщается в пресс-релизе компании.
Матч начнется 17 апреля в 21:45 по московскому времени.
Ранее в этом сезоне команды уже дважды встречались друг с другом, и оба раза сильнее были мюнхенцы, победив с одинаковым счетом 3:1. Сегодняшняя встреча состоится в Леверкузене.
«Бавария» ставит в Кубке Германии максимальные цели, но чтобы дойти до финала, необходимо будет обыграть «Байер», отмечают в bwin. Леверкузенцы сейчас в отличной форме и на своем поле способны навязать полноценную борьбу. Обе команды занимают первое и третье места по количеству ударов по воротам соперников в этом сезоне, поэтому болельщики вправе ожидать большого количества забитых мячей.
Фаворитом в матче, по мнению аналитиков bwin, остается «Бавария». Коэффициент на победу мюнхенского клуба — 1.62 (62 процента вероятности исхода). Победа леверкузенского клуба оценивается аналитиками в 5.00 (20 процентов).
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