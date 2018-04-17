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Гендиректор «Анжи»: качество судейства в российском футболе нужно повышать
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Гендиректор «Анжи»: качество судейства в российском футболе нужно повышать 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Качество судейства в чемпионате России по футболу нужно повысить, потому что, например, махачкалинский «Анжи» недосчитался нескольких очков из-за спорных решений арбитров. Такое мнение ТАСС по телефону высказал генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.
Во вторник Российский футбольный союз (РФС) принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров. Будогосский занимал должность главы департамента судейства и инспектирования РФС с октября 2016 года.
"Не акцентируя внимания на личностях, хочу отметить, что качество судейства в нашем футболе необходимо повысить. По моему мнению, «Анжи» недосчитался нескольких очков из-за спорных судейских решений. Навскидку вспомню гостевые матчи со "Спартаком" (2:2) и «Ростовом» (0:2), а также домашнюю игру с «Локомотивом» (0:1)", — отметил Абдулаев.
"Анжи" после 26 туров чемпионата России занимает 14-е место, набрав 24 очка в 26 матчах. Возглавляет таблицу набравший 55 очков московский «Локомотив» (25 матчей), на втором месте идет «Спартак», в активе которого 50 очков после 26 игр, на третьем — «Краснодар» (47 очков, 26 матчей).
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