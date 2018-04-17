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Член комитета по этике РФС не увидел нарушений в интервью Авдонченко
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Член комитета по этике РФС не увидел нарушений в интервью Авдонченко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Сози считает, что члена судейского комитета Натальи Авдонченко не нарушила этических норм в интервью, в котором раскритиковала представителей судейства.
"Я читал ее интервью. Она достаточно тревожно ответила на все вопросы. Я не заметил в ее словах нарушения этических норм. Она никого не оскорбляла, не говорила никому гадостей, не называла никого клоунами. Высказала свою точку зрения — резковато, но люди разные бывают.
Единственное предположение, почему вдруг РФС решил разобрать ее слова на комитете по этике, — возможно, потому что она член судейского комитета", — цитирует Созина "Чемпионат.com".
Он отметил, что, несмотря на жесткость высказываний, Авдонченко не нарушила этических норм.
"Все фамилии там назвала — может, что-то уже знала? А критика должна быть, или ее не может быть вообще? Если она все это доказывает, то все должны кланяться? Я согласен с тем, что она сказала то, что наболело. А в каком тоне — уже ее дело", — добавил член комитета по этике.
Ранее сообщалось, что РФС отправил в отставку руководителя департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.
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