Член комитета по этике РФС не увидел нарушений в интервью Авдонченко

"Я читал ее интервью. Она достаточно тревожно ответила на все вопросы. Я не заметил в ее словах нарушения этических норм. Она никого не оскорбляла, не говорила никому гадостей, не называла никого клоунами. Высказала свою точку зрения — резковато, но люди разные бывают.

Единственное предположение, почему вдруг РФС решил разобрать ее слова на комитете по этике, — возможно, потому что она член судейского комитета", — цитирует Созина "Чемпионат.com"

Он отметил, что, несмотря на жесткость высказываний, Авдонченко не нарушила этических норм.

"Все фамилии там назвала — может, что-то уже знала? А критика должна быть, или ее не может быть вообще? Если она все это доказывает, то все должны кланяться? Я согласен с тем, что она сказала то, что наболело. А в каком тоне — уже ее дело", — добавил член комитета по этике.

Ранее сообщалось, что РФС отправил в отставку руководителя департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.