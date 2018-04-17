Созин: Авдонченко не нарушила этические нормы в интервью «Чемпионату» 

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что член судейского комитета Наталья Авдонченко не нарушила этические нормы в интервью «Чемпионату».
Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что РФС передал в комитет по этике дело, которое связано с интервью Авдонченко нашему порталу.
«Что касается высказываний Натальи Авдонченко, я читал её интервью. Она достаточно тревожно ответила на все вопросы. Я не заметил в её словах нарушения этических норм. Она никого не оскорбляла, не говорила никому гадостей, не называла никого клоунами. Высказала свою точку зрения — резковато, но люди разные бывают. Единственное предположение, почему вдруг РФС решил разобрать её слова на комитете по этике — возможно, потому, что она член судейского комитета. Может быть, внутри комитета не принято эти вещи говорить, но как человек футбольный она сказала всё, как видит.
Мы не видим ситуацию изнутри и не знаем, есть ли реальный кооператив арбитров, куда Будогосский берёт людей, которые будут судить. Это на уровне её знаний и мнения. А оскорблений не было.
Если поступит сигнал от РФС, комитет по этике обязательно рассмотрит эту ситуацию. Она высказалась жёстко, но этические нормы не нарушены. Все фамилии там назвала — может, что-то уже знала? А критика должна быть, или не может быть вообще? Если она всё это доказывает, то все должны кланяться? Я согласен с тем, что она сказала — что наболело. А в каком тоне — уже её дело», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.