Созин: Авдонченко не нарушила этические нормы в интервью «Чемпионату»

Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что РФС передал в комитет по этике дело, которое связано с интервью Авдонченко нашему порталу.

«Что касается высказываний Натальи Авдонченко, я читал её интервью. Она достаточно тревожно ответила на все вопросы. Я не заметил в её словах нарушения этических норм. Она никого не оскорбляла, не говорила никому гадостей, не называла никого клоунами. Высказала свою точку зрения — резковато, но люди разные бывают. Единственное предположение, почему вдруг РФС решил разобрать её слова на комитете по этике — возможно, потому, что она член судейского комитета. Может быть, внутри комитета не принято эти вещи говорить, но как человек футбольный она сказала всё, как видит.

Мы не видим ситуацию изнутри и не знаем, есть ли реальный кооператив арбитров, куда Будогосский берёт людей, которые будут судить. Это на уровне её знаний и мнения. А оскорблений не было.