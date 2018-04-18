Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Тосно» в полуфинале Кубка России

Букмекеры назвали фаворита полуфинального матча Кубка России «Спартак» — «Тосно», который состоится сегодня, 18 апреля. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу красно-белых принимаются с коэффициентом 1.35. На победу «Тосно» можно поставить за 8.75, на ничью после 90 минут — за 4.40. Поставить на победу красно-белых по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.00. Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 2.25. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.57. Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше данного значения котируется за 1.90.

Проход «Спартака» оценен в 1.15, а проход «Тосно» — в 4.70.

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