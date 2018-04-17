Ещё
Рапирист Бородачёв и саблистка Большакова — чемпионы Европы по фехтованию U23
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рапирист Бородачёв и саблистка Большакова — чемпионы Европы по фехтованию U23 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянин Кирилл Бородачёв победил в индивидуальном турнире рапиристов на молодёжном чемпионате Европы по фехтованию среди спортсменов не старше 23 лет в Ереване. В финале Кирилл одолел француза Роже Валлерана со счётом 15:11. Ещё один представитель России Александр Сироткин в полуфинале уступил Бородачёву со счётом 14:15 и завоевал бронзу. Ещё одна бронзовая награда в активе белоруса Владислава Логунова.
Среди саблисток первенствовала россиянка Валерия Большакова. В финале она победила итальянку Элоизу Пассаро — 15:12.
Чемпионат.com: последние новости
Инспектор ДСИ РФС: Смолов переборщил с послематчевыми комментариями Фёдор Смолов должен быть дисквалифицирован, несмотря на ошибку судьи Усик: прошу прощения у команды Гассиева за неудобства
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле13
Смолов прокомментировал решение КДК РФС1
Украинец Усик отказался проводить бой в России46
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение