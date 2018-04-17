Россиянин Кирилл Бородачёв победил в индивидуальном турнире рапиристов на молодёжном чемпионате Европы по фехтованию среди спортсменов не старше 23 лет в Ереване. В финале Кирилл одолел француза Роже Валлерана со счётом 15:11. Ещё один представитель России Александр Сироткин в полуфинале уступил Бородачёву со счётом 14:15 и завоевал бронзу. Ещё одна бронзовая награда в активе белоруса Владислава Логунова.
Среди саблисток первенствовала россиянка Валерия Большакова. В финале она победила итальянку Элоизу Пассаро — 15:12.