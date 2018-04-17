Андрей Федун: «Отставка Будогосского не повысит уровень российского судейства» 

Смена руководителя департамента судейства и инспектирования РФС не повысит уровень арбитража в российском футболе. Такое мнение выразил член совета директоров московского "Спартака" Андрей Федун.
Во вторник РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. И.о. руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров.
"Я не думаю, что замена господина Будогосского повысит уровень судейства в российском футболе, — считает Федун. — Мы и Роберто Розетти приглашали. Надо повышать во всей стране средний уровень и ответственность, в том числе и судьям. Футбол — своеобразный вид спорта, где крутятся большие деньги, поэтому с судьями всегда будут возникать проблемы".
Будогосский занимал должность главы департамента судейства и инспектирования с октября 2016 года.