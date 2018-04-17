Ещё
Егоров: «Понимаю меру ответственности и уверен, что все будет хорошо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Егоров: «Понимаю меру ответственности и уверен, что все будет хорошо» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший арбитр Александр Егоров подчеркнул, что нужно завершить сезон в РФПЛ с минимальным количеством судейских ошибок. Егоров также добавил, что его назначение на должность исполняющего обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) было для него неожиданным.
— Достаточно неожиданная новость. Значит она для меня очень много, — сказал Егоров. — Новый вызов. Новый этап в работе. Огромная ответственность. Большое доверие. Я знаю, что и как делать. Но, конечно, сильно взволнован. Присутствует такой легкий спортивный мандраж. Такое знаковое событие! Да еще перед заключительной частью сезона, когда цена судейской ошибки очень высока. И нужно сделать все, чтобы завершить сезон с минимальными промашками. И чтобы решения арбитров не повлияли на распределение мест в турнирной таблице.
— Еще зимой у вас возникали мысли снова стать арбитром, сбросить вес, вернуться к любимой работе. Что сейчас думаете?
— Не зимой. Скорее, осенью. Вес все также хочу сбросить. Но совершенно нет времени из-за загрузки по работе. Я и так сейчас занимаюсь любимым делом — судейством, только в другой роли. Раньше я отвечал только за себя. А сейчас ответственность совсем другая — отвечаю за всех арбитров, за весь результат. Понимаю меру ответственности. И уверен, что все будет хорошо!
Напомним, что сегодня в российском футболе полностью заменено руководство судейско-инспекторским корпусом. Исполнять обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) будет Егоров. Он заменит Андрея Будогосского. Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко возглавит Валентин Иванов. Главой контрольно-квалификационной комиссии вместо Юрия Баскакова назначен Николай Левников.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Депортиво - Севилья: прогноз на результат матча на "Риасоре" Файзулин, не игравший с 2015 года, возобновил тренировки Андрей Федун: "Отставка Будогосского не повысит уровень российского судейства"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле14
Моуринью решил разогнать всю команду
Смолов прокомментировал решение КДК РФС2
Украинец Усик отказался проводить бой в России47
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение