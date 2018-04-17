Егоров: «Понимаю меру ответственности и уверен, что все будет хорошо»

Бывший арбитр Александр Егоров подчеркнул, что нужно завершить сезон в РФПЛ с минимальным количеством судейских ошибок. Егоров также добавил, что его назначение на должность исполняющего обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) было для него неожиданным.

— Достаточно неожиданная новость. Значит она для меня очень много, — сказал Егоров. — Новый вызов. Новый этап в работе. Огромная ответственность. Большое доверие. Я знаю, что и как делать. Но, конечно, сильно взволнован. Присутствует такой легкий спортивный мандраж. Такое знаковое событие! Да еще перед заключительной частью сезона, когда цена судейской ошибки очень высока. И нужно сделать все, чтобы завершить сезон с минимальными промашками. И чтобы решения арбитров не повлияли на распределение мест в турнирной таблице.

— Еще зимой у вас возникали мысли снова стать арбитром, сбросить вес, вернуться к любимой работе. Что сейчас думаете?

— Не зимой. Скорее, осенью. Вес все также хочу сбросить. Но совершенно нет времени из-за загрузки по работе. Я и так сейчас занимаюсь любимым делом — судейством, только в другой роли. Раньше я отвечал только за себя. А сейчас ответственность совсем другая — отвечаю за всех арбитров, за весь результат. Понимаю меру ответственности. И уверен, что все будет хорошо!