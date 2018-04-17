Исаков: готовые объекты ЧМ-2018 полностью адаптированы для лиц с инвалидностью

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Все проинспектированные объекты чемпионата мира по футболу 2018 года готовы и адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на специальном семинаре заявил член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков

"Уже через несколько месяцев в стране пройдет чемпионат мира по футболу. В Совете Федерации существует комиссия по подготовке и проведению турнира, возглавляемая Андреем Кутеповым , который самым внимательным образом относится к тому, какое будет наследие после чемпионата. Члены комиссии обращают внимание на то, каким образом адаптированы объекты, как они будут использоваться в дальнейшем спортсменами, в том числе с инвалидностью. Хочу с уверенностью сказать, что все проинспектированные объекты готовы и адаптированы, теперь регионам осталось только рассмотреть детали работы тех тренеров, которые будут преподавать на занятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья", — сказал Исаков.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.