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Исаков: готовые объекты ЧМ-2018 полностью адаптированы для лиц с инвалидностью
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Исаков: готовые объекты ЧМ-2018 полностью адаптированы для лиц с инвалидностью 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Все проинспектированные объекты чемпионата мира по футболу 2018 года готовы и адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на специальном семинаре заявил член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков.
"Уже через несколько месяцев в стране пройдет чемпионат мира по футболу. В Совете Федерации существует комиссия по подготовке и проведению турнира, возглавляемая Андреем Кутеповым, который самым внимательным образом относится к тому, какое будет наследие после чемпионата. Члены комиссии обращают внимание на то, каким образом адаптированы объекты, как они будут использоваться в дальнейшем спортсменами, в том числе с инвалидностью. Хочу с уверенностью сказать, что все проинспектированные объекты готовы и адаптированы, теперь регионам осталось только рассмотреть детали работы тех тренеров, которые будут преподавать на занятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья", — сказал Исаков.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.
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