Число инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом, достигло плана на 2020 год

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Количество россиян с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются адаптивной физической культурой и спортом, уже достигло плана на 2020 год. Об этом на специальном семинаре заявил член комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков

По словам двукратной чемпионки мира по фигурному катанию, члена Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Ирины Слуцкой , в России численность лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет порядка двух миллионов человек.

"Сложно оценить ситуацию, которая сегодня существует по привлечению людей с инвалидностью к спорту, — сказал Исаков. — В 2009 году эта доля составляла 3% от их общего числа, в 2012 — 5%, в 2012 — 7-8%, хотя должна была быть близка к 12%. Сегодня же количество занимающихся адаптивной физкультурой и спортом достигло тех показателей, которых планировалось добиться к 2020 году. При этом адаптивный спорт в России развивается не так давно, но за это время проделана большая работа".

Исаков отметил, что Совет Федерации ведет активную работу с регионами по проблеме спортивной адаптации инвалидов. «Результаты наших спортсменов на Паралимпийских, Сурдлимпийских, Спецолимпийских играх очень достойные, но важно говорить и о тех условиях, проблемах, которые есть в регионах. Совет Федерации уделяет очень большое внимание созданию благоприятной среды для людей с инвалидностью не только в занятиях физкультурой и спортом, но и в науке, творчестве, культуре. Мы хотим сделать все, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя полезными и реализовывали свой человеческий потенциал».

Для вовлечения лиц с инвалидностью в социум через спортивную деятельность необходимо расширять соответствующую волонтерскую базу, как заявила Слуцкая. «Сегодня для многих людей с инвалидностью адаптивная физкультура становится единственной возможностью реализовывать себя, общаться с людьми, познавать мир, одерживать победы. Таких людей нельзя запирать и отделять от общества, поэтому необходимо разработать механизмы для более широкого привлечения волонтеров в эту сферу деятельности, чтобы создать необходимые условия для вовлечения людей с инвалидностью в социум. Роль физической культуры и спорта в этих процессах очень велика», — отметила она.

Главными международными соревнованиями для людей с ограниченными возможностями являются летние и зимние Паралимпийские игры, которые проводятся раз в четыре года. Сурдлимпиада представляет собой спортивные соревнования среди лиц с нарушением слуха, а Специальные Олимпийские игры объединяют людей с умственными отклонениями.