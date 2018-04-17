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Отман Эль-Кабир: Промес потянет на уровень «Саутгемптона» и «Ливерпуля»
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Отман Эль-Кабир: Промес потянет на уровень «Саутгемптона» и «Ливерпуля» 

Советский спорт 48 минут назад
Фото: Советский спорт
«Приятно спустя столько лет увидеться с людьми, которыми… Не скажу, что росли вместе. Но с Квинси мы жили по соседству и однажды сыграли друг против друга. Он за ДСГ, я — за „Блау-Вит“. Это было 14-15 лет назад, на любительском уровне. Мы соперничали на поле. Признаюсь, тогда я выделялся на фоне Квинси. Кто-то с этим поспорит, но тогда я был большим талантом, чем он! Ребенком он был довольно слаб физически — не сравнить с тем, что теперь.
Почему »Спартаку» не следует продавать Промеса. Колонка Юрия Цыбанева
С тех пор Промес проделал большой путь. Он многое вложил в себя и стал гораздо лучше. Я давно убедился в этом и увидел это лично, когда вновь сыграл против него — в воскресенье.
Уйдет ли он из «Спартака» летом? Когда вы с кем столько лет не виделись — это не первое, о чем вы будете говорить. Квинси уже четвертый сезон преуспевает в России, и слухи про трансфер — норма. Но если Промес решиться на это, думаю, заиграет на самом высоком уровне. Он игрок сборной Голландии, и ничего никому доказывать ему не нужно. Если подвернется хороший вариант, если сам Квинси захочет попробовать что-то новое — почему нет? Он бы потянул что условный «Саутгемптон», что «Ливерпуль», — цитирует Эль-Кабира Sport24.ru.
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