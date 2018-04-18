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Прямая трансляция с открытия памятника Александру Невскому в Калининграде
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Прямая трансляция с открытия памятника Александру Невскому в Калининграде 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Памятник князю выполнен из бронзы. Его высота около трёх метров. В правой руке Александр Невский держит меч, а в левой — стяг. За спиной — поклонный крест, символизирующий православие. Постамент выполнен из темно-серого гранита. Взор полководца обращён в сторону улицы Черняховского. Монумент возводят на деньги мецената.
Как ранее писали калининградские «Вести», автор уверен, что скульптура станет визитной карточкой города, «напоминанием и гордостью, что это — наша земля, это то, что мы отстояли, это наш рубеж, чтобы государство, Россия жила спокойно».
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