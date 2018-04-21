Футболисты «Ахмата» провели тренировку в Москве

Футболисты «Ахмата» перед матчем 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» провели тренировку в Москве, сообщает официальный сайт грозненской команды.

Дневную тренировка команды прошла в пятницу на запасном поле в Тушино.

После перенесённой игры с «Локомотивом» (0-0) грозненцы остались в столице, здесь проводят тренировочные и теоретические занятия, восстановительные мероприятия.

Ближайший матч из-за перебора желтых карточек пропустит Олег Иванов . Не поможет команде и Заур Садаев , получивший повреждение в поединке 26-го тура с «Тосно». Форварду понадобится определенное время на лечение. Все остальные готовятся к игре в штатном режиме.

Напомним, матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в понедельник, 23 апреля.