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Футболисты «Ахмата» провели тренировку в Москве
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Футболисты «Ахмата» провели тренировку в Москве 

Советский спорт 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Футболисты «Ахмата» перед матчем 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» провели тренировку в Москве, сообщает официальный сайт грозненской команды.
Дневную тренировка команды прошла в пятницу на запасном поле в Тушино.
После перенесённой игры с «Локомотивом» (0-0) грозненцы остались в столице, здесь проводят тренировочные и теоретические занятия, восстановительные мероприятия.
Ближайший матч из-за перебора желтых карточек пропустит Олег Иванов. Не поможет команде и Заур Садаев, получивший повреждение в поединке 26-го тура с «Тосно». Форварду понадобится определенное время на лечение. Все остальные готовятся к игре в штатном режиме.
Напомним, матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в понедельник, 23 апреля.
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