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На три футбольных матча в Москве выделят 6 тысяч сотрудников служб безопасности
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На три футбольных матча в Москве выделят 6 тысяч сотрудников служб безопасности 

SPORT24.ru 35 минут назад
Фото: MosDay.ru
В пресс-службе правительства Москвы сообщили о количестве сотрудников служб безопасности, выделенных для обеспечения порядка во время сегодняшних матчей в столице. 18 апреля в Москве пройдут два матча 23-го тура РФПЛ — «Локомотив» — «Ахмат» и ЦСКА — «Амкар», А «Спартак» сыграет с «Тосно» в рамках полуфинала Кубка России.
«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 6 тыс. человек. Среди них: сотрудников полиции и Росгвардии — около 3,5 тыс. человек; работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — около 2 тыс. человек; также будет задействовано порядка 200 народных дружинников. К работе по обеспечению безопасности спортивного состязания также привлекаются кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадионы и прилегающую территорию», — сообщается на.
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