В Омске стартовал шестой именной турнир Алексея Тищенко

За награды поспорят 88 боксеров из 12-ти регионов России и Казахстана. Мощное пополнение произошло в списке почетных гостей: открытие турнира посетил экс-чемпион мира по версии WBO, «Сибирский Рокки» Руслан Проводников

Всероссийские соревнования по боксу класса «А» имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Алексея Тищенко наш город принимает с 18 по 21 апреля. Сегодня на «Омском велотреке» состоялось открытие турнира и два десятка поединков.

С напутственными словами к участникам и зрителям обратились вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков , настоятель Большекулачинского монастыря отец Зосима и сам виновник торжества Алексей Тищенко.

Свои претензии на медали в ближайшие дни обозначат боксеры из Алтайского края, Республик Алтай и Тыва, Санкт-Петербурга, ЯНАО, а также Иркутской, Курганской, Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, Республики Казахстан и Омской области.

В общей сложности на ринг выйдут 88 спортсменов: 80 мужчин, а также (впервые в истории состязаний) 8 боксеров-женщин. При этом почти каждый четвертый (!) участник имеет звание мастера спорта. Появится в ринге и мастер международного класса — Нурдаулет Жарманов из Казахстана, выступающий в весе «до 81 кг».

— Иметь перед глазами пример Алексея Тищенко — большая удача для юных боксеров, — заметил министра спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц . — Сейчас я в отпуске, но с Алексеем Викторовичем меня связывают не только рабочие, но и товарищеские отношения. Я не мог пропустить турнир Алексея, который, безусловно, достоин состязаний такого уровня.

В 2018 году ранг нашего турнира позволяет присваивать победителям звание «мастер спорта России». Это случится в 6-ти весовых категориях, где будет выполнен ряд условий: в весе окажется не менее 5 регионов, на ринг выйдут не менее 8 бойцов, а чемпион одержит 3 победы.

Первый поединок дня свел мастера спорта Евгения Днепровского из Иркутска и кандидата в мастера — Баян-Херел Дапый-Оола из Республики Тыва. Боксер с непростым именем уже в первом раунде отправил соперника на пол, правда, нокдаун отсчитан не был. Баян-Херел и дальше уверенно теснил соперника, который бравировал опущенными руками, но по факту был вынужден работать вторым номером, и уступил решением судей.

— Надеюсь, турнир позволит нам увидеть максимальное число перспективных боксеров! Верю, что и омичи смогут достойно проявить себя. В идеале — выполнить норматив мастера спорта, — заметил, общаясь со СМИ, Алексей Тищенко.

Также хозяин турнира представил почетных гостей. В том числе, экс-чемпиона мира по версии IBO Александра Бахтина , олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева , с которым брал «золото» Олимпийских игр 2008 года и экс-чемпиона мира по версии WBO Руслана Проводникова по прозвищу «Сибирский Рокки». Интервью с Русланом, официально еще не завершавшим карьеру профи, будет подготовлено позднее.

В Омске по-прежнему ждут и победителя Игр доброй воли, одного из первых профи в истории советского бокса, экс-чемпиона мира по версии WBA Орзубека Назарова, который приедет на турнир в день полуфиналов.