Молодые керченские боксеры привезли призовые места с первенства

В Бахчисарайском районе состоялось открытое первенство по боксу среди юношей и юниоров посвящённое Дню освобождения Бахчисарая от немецко-фашистских захватчиков.

Бойцы Керченского боксерского клуба «Славянский ринг» заняли шесть первых мест и три вторых, показав отличную технику, физическую форму и волю к победе. На турнире выступили более 80 боксёров из Ленинского районе, Керчи и Старого Крыма.