Молодые керченские боксеры привезли призовые места с первенства 

В Бахчисарайском районе состоялось открытое первенство по боксу среди юношей и юниоров посвящённое Дню освобождения Бахчисарая от немецко-фашистских захватчиков.
Бойцы Керченского боксерского клуба «Славянский ринг» заняли шесть первых мест и три вторых, показав отличную технику, физическую форму и волю к победе. На турнире выступили более 80 боксёров из Ленинского районе, Керчи и Старого Крыма.
Ранее глава администрации города Керчи Сергей Бороздин сообщал НСН о проведении открытый турнир Федерации К-1 России по Республике Крым в честь Дня защитника Отечества. К-1 признан самым зрелищным видом спорта после футбола, по словам президента «Федерации боевых видов спорта — К-1 России» Александра Куньшина.