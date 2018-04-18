Перестаньте так делать! Распространенные привычки, которые всех выводят из себя

Некоторые люди даже не замечают, что своими мелкими привычками раздражают всех вокруг. И если иногда встречаются сугубо индивидуальные «странности», то эти вредные привычки очень распространены и чаще всего невероятно действуют на нервы окружающим.