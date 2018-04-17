Александр Карелин: Санкции против штангистов — часть политики против сильной страны

СМИ: Родченков за деньги скрывал положительные допинг-пробы армянских штангистов

«Я считаю, что этот шаг, принятый против тяжелой атлетики нашей страны, является частью кампании, направленной против такой сильной и большой страны, как Россия. К нам всегда не очень хорошо относились, с предубеждением, и это еще один такой шаг», — приводит РИА «Новости» слова Карелина

В четверг в СМИ появилось сообщение, что IWF разрешит России и еще четырем странам заявить только по два спортсмена на Олимпиаду-2020 в Токио, поскольку, согласно новым правилам, если представители страны допустили более 20 нарушений антидопинговых правил с 2008 по 2020 год, то национальная ассоциация сможет выставить на Игры только двух атлетов (мужчину и женщину).