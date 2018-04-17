Григорьянц: КДК не имел права рассматривать эпизод с Головиным в матче с «Уфой» 

Глава КДК Артур Григорьянц объяснил, почему Комитет не рассматривал инцидент с хавбеком ЦСКА Александром Головиным в матче 26-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:1).
Напомним, полузащитник ЦСКА ударил шипами в бедро защитника «Уфы» Бояна Йокича, за что получил от арбитра Евгения Турбина жёлтую карточку. «Оснований обсуждать эпизод с поведением Головина не было, КДК не имел права его рассматривать. Судья оценил инцидент непосредственно во время матча, дав Головину жёлтую карточку. Рассмотрение этого случая на основании материалов СМИ было бы возможно лишь в том случае, если бы арбитр не видел данный эпизод. Это общая тенденция ФИФА и УЕФА. Рассмотрение дисквалификации игроку назначается только при предъявлении футболисту красной карточки, а это не случай Головина», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.