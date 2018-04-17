Ещё
Григорьянц: КДК не имел права рассматривать эпизод с Головиным в матче с «Уфой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Григорьянц: КДК не имел права рассматривать эпизод с Головиным в матче с «Уфой» 

Чемпионат.com 1 час назад
Глава КДК Артур Григорьянц объяснил, почему Комитет не рассматривал инцидент с хавбеком ЦСКА Александром Головиным в матче 26-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:1).
Напомним, полузащитник ЦСКА ударил шипами в бедро защитника «Уфы» Бояна Йокича, за что получил от арбитра Евгения Турбина жёлтую карточку. «Оснований обсуждать эпизод с поведением Головина не было, КДК не имел права его рассматривать. Судья оценил инцидент непосредственно во время матча, дав Головину жёлтую карточку. Рассмотрение этого случая на основании материалов СМИ было бы возможно лишь в том случае, если бы арбитр не видел данный эпизод. Это общая тенденция ФИФА и УЕФА. Рассмотрение дисквалификации игроку назначается только при предъявлении футболисту красной карточки, а это не случай Головина», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Чемпионат.com: последние новости
Штоффельсхаус объяснил, почему пока не хочет говорить о чемпионстве «Локомотива» Фанаты «Спартака» почтят память скончавшегося болельщика на матче с «Тосно» Биатлонист Елисеев 22 апреля проведёт встречу с болельщиками
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле18
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Экс-пилот «Феррари» перенёс операцию по удалению опухоли
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение