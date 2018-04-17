Инспектор ДСИ РФС: арбитр матч «Уфа» — ЦСКА был обязан удалять Головина

Инспектор ДСИ РФС Сергей Зуев прокомментировал эпизод матча 26-го тура РФПЛ «Уфа» — ЦСКА (1:1), по итогам которого полузащитник «армейцев» Александр Головин получил жёлтую карточку.

«На 35-й минуте Головин атакует соперника в центре поля. Хотел бы ответить оппонентам, которые утверждают, что это безрассудная игра, которая наказывается жёлтой карточкой. Безрассудное действие — это когда игроки борются за мяч. В момент фола мяча там не было в радиусе 20 метров. Это агрессивное действие, за которое игрок должен быть удалён с поля, вне всякого сомнения. На одном из кадров видны явные следы от шипов у игрока «Уфы». Это просто удар одной ногой серьёзный, второй — вскользь. Арбитр за это обязан показывать красную карточку», — сказал Зуев в эфире программы «Свисток».