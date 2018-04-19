Антидопинговое агентство Великобритании привлечёт псов-ищеек для борьбы с запрещёнными препаратами

Антидопинговое агентство Великобритании рассматривает возможность использования специально обученных собак-ищеек для расследования дел, связанных с употреблением запрещённых препаратов. Эта мера войдёт в четырёхлетний план по борьбе с нарушениями в спорте, на которую будет выделено £6,1 млн В начале 2018 года Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) объявило о разработке четырёхлетнего плана по борьбе с запрещёнными препаратами. План подразумевает введение более 30 новшеств, в числе которых — использование собак-ищеек в расследованиях дел, связанных с применением допинга. Целью подобных изменений станет получение более точных сведений о правонарушениях в британском спорте.

Одной из причин разработки новой системы стал скандал, разразившийся в 2011 году на ежегодной шоссейной велогонке «Критериум Дофине». Тогда гонщиков команды Team Sky, включая победителя многодневки «Тур де Франс» Брэдли Уиггинса , обвинили в применении допинга. Однако UKAD не обладало достаточным количеством улик против спортсменов, чья вина до сих пор не доказана.

Возможность использования собак-ищеек в спорте разрабатывается совместно с Национальным криминальным агентством Великобритании (NCA), привлекающим животных для распознавания наркотических веществ.

Сообщается, что собаки должны будут участвовать в обыске незаконных лабораторий, находящихся под подозрением антидопингового агентства.

«Совместно с NCA мы работаем над обучением собак-ищеек распознаванию сразу нескольких сочетаний веществ. В этом и заключается главное отличие от их предыдущей деятельности, когда они должны были выявлять нарушение по одному конкретному запаху, будь то конопля, кокаин или героин. Это способствует вовлечению в борьбу с допингом и другие службы», — рассказал директор по операционной деятельности UKAD Пэт Майхилл The Telegraph

Помимо обыска лабораторий, поисковые собаки будут присутствовать непосредственно на спортивных объектах во время проведения соревнований и тренировок.

Сообщается, что первыми видами спорта, в которых будет протестирована новая система, станут велоспорт, лёгкая атлетика и тяжёлая атлетика.

«Собаки способны распознать наркотики или деньги. Если спортсмены будут знать, что они находятся на соревновании, это может оказать на них должный эффект», — цитирует The Sun председателя UKAD Трэвора Пирса.

По словам представителей UKAD, для того, чтобы борьба с допингом стала наиболее эффективной, агентству следует использовать новые методики, а не полагаться лишь на допинг-тесты, число которых должно увеличиться с 4 тыс. до 6 тыс. к марту 2022 года.

Нововведением станут и визиты представителей UKAD к нарушителю. На менее значимых соревнованиях уже использовалась тактика «двойного блефа», когда заранее заявлялось о присутствии на спортивных объектах допинг-офицеров, которые в результате не появлялись. В будущем она же будет применена и на крупных турнирах.

«Мы сравнивали списки изначально заявившихся на соревнования спортсменов и тех, кто в действительно принимал в них участие после заявления о присутствии представителей UKAD. Таким образом, мы получали приблизительные списки подозреваемых, не совершая слишком много усилий», — рассказала исполнительный директор организации Николь Сэпстед.

Кроме того, агентство будет поощрять людей, обладающих любой информацией, связанной с употреблением допинга, активнее участвовать в расследовании.

На развитие плана по борьбе с допингом в Великобритании Министерством по делам культуры, СМИ и спорта страны будет выделено £6,1 млн в дополнение к годовому бюджету организации, составляющему £8 млн В числе прочего средства пойдут на расширение штаба сотрудников UKAD. О новых денежных вливаниях пойдёт речь и с отдельными спортивными федерациями, а также спонсорами.

«Дополнительные средства помогут стать нам более смелыми и решительными относительно наших инновационных планов. Кроме того, они способствуют улучшению уже существующих практик, направленных на защиту прав каждого спортсмена на чистый спорт», — добавляет Пирс.

Новая антидопинговая политика будет опубликована Министерством по делам культуры, СМИ и спорта в сентябре этого года. До этого момента агентство надеется провести конструктивный диалог по поводу сотрудничества со многими видами спорта. Особенно UKAD интересует футбол, в котором будет проводиться больше допинг-тестирований.