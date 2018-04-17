Великобритания привлечет собак для поиска нарушителей антидопинговых правил

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) рассматривает возможность использования собак для обнаружения нарушителей антидопинговых правил, сообщает The Telegraph

Отмечается, что данные изучения входят в четырехлетний план по борьбе с допингом в стране.

Директора по операционной деятельности UKAD Пэт Майхилл заявил, что совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью будет исследована возможность собак распознавать особый набор запахов, который может способствовать обнаружению незаконных лабораторий.

Также агентство рассматривает «отвлекающий маневр», которой заключается в возможности постучаться в дверь к возможному нарушителю, на которого нет необходимых доказательств, и сказать ему прекратить.

Ранее сообщалось, что пятнадцать международных федераций продолжают допинговые расследования в отношении российских спортсменов.