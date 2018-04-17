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Великобритания привлечет собак для поиска нарушителей антидопинговых правил
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Великобритания привлечет собак для поиска нарушителей антидопинговых правил 

Газета.Ru 22 минуты назад
Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) рассматривает возможность использования собак для обнаружения нарушителей антидопинговых правил, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что данные изучения входят в четырехлетний план по борьбе с допингом в стране.
Директора по операционной деятельности UKAD Пэт Майхилл заявил, что совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью будет исследована возможность собак распознавать особый набор запахов, который может способствовать обнаружению незаконных лабораторий.
Также агентство рассматривает «отвлекающий маневр», которой заключается в возможности постучаться в дверь к возможному нарушителю, на которого нет необходимых доказательств, и сказать ему прекратить.
Ранее сообщалось, что пятнадцать международных федераций продолжают допинговые расследования в отношении российских спортсменов.
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