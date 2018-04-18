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Соревнования по единоборствам прошли в спортивном комплексе «На Таганке»
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Соревнования по единоборствам прошли в спортивном комплексе «На Таганке» 

Управа Таганского района города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Соревнования по спортивным единоборствам среди юниоров 15 апреля прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «На Таганке». На мероприятии разыграли Кубок Департамента образования.
— Юноши и девушки показали элементы единоборств под песни длительностью до трех минут. В составе команд находилось до 15 человек. Выставляя свои оценки, судьи прежде всего следили за оригинальностью выступления, постановочным решением и техникой исполнения, рассказал Соревнования по единоборствам прошли в спортивном комплексе «На Таганке», — рассказал представитель пресс-службы Центра патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования города Москвы Александр Шавров.
В итоге, первое место заняли ребята из учебного заведения №1797, второе место — команда Дворца творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара, а тройку призеров замкнули школьники учреждения №141.
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