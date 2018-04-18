Ещё
Дзюдоист из Иркутска стал победителем Кубка Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюдоист из Иркутска стал победителем Кубка Европы 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Воспитанник иркутского клуба «Мори» Мурад Чопанов стал победителем Кубка Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. Соревнования прошли с 14 по 15 апреля в Санкт-Петербурге, на татами вышли более 250 участников из 16 стран.
Мурад Чопанов выступал в весовой категории 66 кг. В финале иркутский борец победил японского спортсмена Точимичи Мотеки, который занял второе место. На третью ступень пьедестала поднялись российские дзюдоисты Карен Галстян из Башкортостана и Дмитрий Придира из Челябинска.
«На протяжении турнира Мурад демонстрировал уверенную и технически сильную борьбу в схватках со своими соперниками. С японцем, своим соперником по финалу он уже боролся, когда был на сборах в Японии и знал его слабые стороны», — рассказал один из тренеров спортсмена Эргаш Махмадбеков.
Советский спорт: последние новости
Кристиян Бистрович: «Амкар» любит «парковать автобус», но все изменится, если забить быстрый гол Бывший голкипер "Интера": После советов Манчини я пропускал голы Павел Погребняк: В матче "Спартак" - "Тосно" мы готовы играть хоть 3 часа, но выйти в финал
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию96
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае7
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение