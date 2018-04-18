Дзюдоист из Иркутска стал победителем Кубка Европы

Воспитанник иркутского клуба «Мори» Мурад Чопанов стал победителем Кубка Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. Соревнования прошли с 14 по 15 апреля в Санкт-Петербурге, на татами вышли более 250 участников из 16 стран.

Мурад Чопанов выступал в весовой категории 66 кг. В финале иркутский борец победил японского спортсмена Точимичи Мотеки, который занял второе место. На третью ступень пьедестала поднялись российские дзюдоисты Карен Галстян из Башкортостана и Дмитрий Придира из Челябинска.

«На протяжении турнира Мурад демонстрировал уверенную и технически сильную борьбу в схватках со своими соперниками. С японцем, своим соперником по финалу он уже боролся, когда был на сборах в Японии и знал его слабые стороны», — рассказал один из тренеров спортсмена Эргаш Махмадбеков.