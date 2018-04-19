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РФС окажет поддержку победителю Кубка России в процессе лицензирования от УЕФА
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РФС окажет поддержку победителю Кубка России в процессе лицензирования от УЕФА 

ТАСС 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Российский футбольный союз (РФС) окажет поддержку победителю Кубка России при прохождении лицензирования для участия в Лиге Европы. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.
По результатам полуфинальных матчей турнира, которые завершились в среду, стали известны финалисты Кубка — курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области. Победитель определится 9 мая на «Волгоград-Арене» и получит право выступить на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. При этом каждый клуб для участия в еврокубках должен пройти специальную процедуру лицензирования от национальной ассоциации (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Команде [победителю Кубка] предстоит пройти процедуру лицензирования на предмет участия в соревнованиях, речь о финансовых, инфраструктурных и прочих требованиях. Надо дождаться 9 мая, потом уже будем собирать бумаги и представлять их в УЕФА, то есть будет вырисовываться ситуация, ее поймут люди победившей команды, спонсоры, учредители, но, думаю, организационно уже вчера те люди, которые работают в этих клубах, задумались о многих параметрах, в том числе о финансах и инфраструктуре. Понятно, кто-то один отпадет, а там уже мы будем досконально смотреть и помогать этому клубу, который будет проходить, чтобы удержать планку требований к участникам еврокубков, которую запрашивает УЕФА. Главное, что это российский клуб, и после 9 мая все де-юре оформится, будет конкретика", — сказал Куликов.
В текущем сезоне чемпионата России «Тосно» после 26 туров находится в зоне вылета, располагаясь на 15-й позиции. «Авангард» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и занимает 10-е место после 33 матчей. Обе команды ни разу не выступали в розыгрышах еврокубковых турниров.
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