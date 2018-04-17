Артем Чистяков: Признаю, на Смолове был пенальти

Чистяков отстранен от судейства матчей РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ до конца 2018 года

Инцидент произошел в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

"Я совсем недавно работаю в Премьер-Лиге — и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, и очень много негатива идёт в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые. Очень тяжело. Мы, судьи, всё это пропускаем через себя. Понятно, ошибся, и полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было. Это был 11-метровый удар. Я, в принципе, находился в оптимальной позиции. Но после того как мы посмотрели видеоповторы и с инспектором проанализировали, почему я так поступил, решили: если бы я сместился на метра 3-4 левее, то более чётко просматривал бы эпизод. Второе — Смолов прокинул мяч вперёд, и я начал смотреть дальше, когда будет единоборство между Гранквистом и защитником «Арсенала». Но в тот момент, когда я понял, что единоборства не будет, уже поворачиваю голову и смотрю, что происходит в конечной стадии. Я увидел, что нога Хагуша и нога Смолова находятся на земле. После этого Фёдор подкидывает ногу вверх и просто кувыркается. Эпизод очень динамичный, и у меня не было сомнений в том, что нападающий падает неестественно, очень картинно. Я допустил ошибку, потому что видел конечную фазу этого единоборства. Мне трудно комментировать высказывания о заговоре. Я выхожу на поле, как и любой судья. По поводу заказа — это полный абсурд. Видел эпизод именно так, как объяснил. Конечно, на повторах всё чётко видно, особенно из-за ворот, когда идёт наступание Смолову на ногу. Но повторюсь, что ни в коем случае ни заказа, ни чего-то подобного не было. Я судил то, что видел на поле. Отменять ли карточку Смолову? Это не мне решать. Я в этой ситуации, наверное, некомпетентен. Конечно, я после игры анализировал этот эпизод. Понимаю, что ошибся, и ни в коем случае мое решение не носило какого-то намеренного зла. Приношу извинения. Я очень трудно переживаю этот эпизод. Конечно, не хочется, чтобы подобное повторялось", — сказал Чистяков в эфире канала «Наш Футбол».