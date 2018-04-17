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Спортсмены из Марьиной Рощи приняли участие в турнире по гиревому спорту
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Спортсмены из Марьиной Рощи приняли участие в турнире по гиревому спорту 

Управа района Марьина роща 46 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Окружные соревнования по гиревому спорту состоялись на минувшей неделе в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса «Лианозово». Участие в турнире приняли и спортсмены из Марьиной Рощи, представляющие спортивно-досуговый центр «Шире круг».
— Соревнования проводились в рамках спартакиады «Спорт для всех». В зависимости от весовой категории спортсменам предстояло выполнить силовые движения с гирями: рывок и толчок на 16 килограммов и 24 килограмма, — сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
Напомним, спортивно-досуговый центр «Шире круг» находится по адресу: 2-я ул. Марьиной Рощи, д. 16. (вт)
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