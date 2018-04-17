Спортсмены из Марьиной Рощи приняли участие в турнире по гиревому спорту

Окружные соревнования по гиревому спорту состоялись на минувшей неделе в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса «Лианозово». Участие в турнире приняли и спортсмены из Марьиной Рощи, представляющие спортивно-досуговый центр «Шире круг».

— Соревнования проводились в рамках спартакиады «Спорт для всех». В зависимости от весовой категории спортсменам предстояло выполнить силовые движения с гирями: рывок и толчок на 16 килограммов и 24 килограмма, — сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.

Напомним, спортивно-досуговый центр «Шире круг» находится по адресу: 2-я ул. Марьиной Рощи, д. 16. (вт)