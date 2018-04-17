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Мособлдума упростит присвоение звания «Населенный пункт воинской доблести»
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Мособлдума упростит присвоение звания «Населенный пункт воинской доблести» 

РИА Новости 38 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Внесение поправок в закон рассмотрят на очередном заседании Московской областной думы.
Внесение поправок в закон «О почетном звании Московской области „Населенный пункт воинской доблести“ будет рассмотрено на очередном заседании Московской областной Думы 19 апреля. Об этом сообщил телеканал „360“.
В качестве изменений планируется сократить срок подачи повторной заявки в случае отказа в ходатайстве о присвоении звания. Сейчас этот срок равен одному году, а депутаты хотят сократить его до полугода.
Внесение поправок нацелено на недопущение нарушения прав органов местного самоуправления. На данный момент комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания собирается один раз в год. Это не позволяет удовлетворить ходатайства в следующем календарном году.
В 2017 году почетное звание присвоено Звенигороду, поселку Колюбакино в Рузе, деревне Ленино в Истре, деревне Леоново в Чеховском районе и селу Ярополец Волоколамского района.
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