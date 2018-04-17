Мособлдума упростит присвоение звания «Населенный пункт воинской доблести»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости . Внесение поправок в закон рассмотрят на очередном заседании Московской областной думы.

Внесение поправок в закон «О почетном звании Московской области „Населенный пункт воинской доблести“ будет рассмотрено на очередном заседании Московской областной Думы 19 апреля. Об этом сообщил телеканал „360“.

В качестве изменений планируется сократить срок подачи повторной заявки в случае отказа в ходатайстве о присвоении звания. Сейчас этот срок равен одному году, а депутаты хотят сократить его до полугода.

Внесение поправок нацелено на недопущение нарушения прав органов местного самоуправления. На данный момент комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания собирается один раз в год. Это не позволяет удовлетворить ходатайства в следующем календарном году.

В 2017 году почетное звание присвоено Звенигороду, поселку Колюбакино в Рузе, деревне Ленино в Истре, деревне Леоново в Чеховском районе и селу Ярополец Волоколамского района.