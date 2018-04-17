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Месси и Суарес — в запасе «Барселоны» на матч с «Сельтой»
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Месси и Суарес — в запасе «Барселоны» на матч с «Сельтой» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес начнут матч 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты» на скамейке запасных. На данный момент каталонцы лидируют в ла лиге, опережая «Атлетико» на 11 очков. Полностью составы на матч выглядят так:
"Барселона": тер Штеген — Семеду, Мина, Фермален, Динь — Паулинью, Андре Гомеш — Дембеле, Денис Суарес, Коутинью — Пако Алькасер. Запасные: Силессен, Алейш Видаль, Жорди Альба, Луис Суарес, Месси, Юмтити, Серхио Роберто.
"Сельта": Серхио Альварес — Васс, Ронкалья, Серхио Гомес, Хонни Кастро — Брайс Мендес, Хосабед Санчес, Лоботка, Систо — Макси Гомес, Аспас. Запасные: Рубен Бланко, Фонтас, Эмре Мор, Кабраль, Мазань, Радойя, Бойе.
Матч «Сельта» — «Барселона» начнется в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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