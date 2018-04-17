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Саншеш вернулся из «Баварии» в расположение «Суонси»
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Саншеш вернулся из «Баварии» в расположение «Суонси» 

SPORT24.ru 39 минут назад
Пресс-служба «Суонси Сити» сообщает о том, что полузащитник Ренату Саншеш вернулся в расположение клуба.
Португалец получил травму бедра в конце января и с тех пор не появлялся на поле, а восстанавливался последнее время в «Баварии», которой принадлежат права на игрока.
В конце марта в СМИ появились сообщения о том, что «Суонси» отправил Саншеша в «Баварию», чтобы досрочно прекратить аренду футболиста, но тот просто проходил восстановительные процедуры в немецком клубе.
В ближайшее время врачи «лебедей» осмотрят Саншеша, чтобы решить, готов ли он вернуться на поле. В текущем сезоне португалец успел провести за «Суонси» 15 игр. Аренда игрока рассчитана до конца сезона.
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