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Дисквалификация Смолова оставлена в силе
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Дисквалификация Смолова оставлена в силе 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов пропустит матч 27 тура против ЦСКА из-за желтой карточки, полученной в игре с «Арсеналом». Это предупреждение стало для Федора четвертым и повлекла за собой дисквалификацию. Судья встречи Артем Чистяков неправомерно наказал Смолова. «Краснодар» попытался оспорить дисквалификацию своего лучшего бомбардира и подал соответствующего заявление в КДК РФС.
Однако КДК не смог отменить дисквалификацию игрока, так как это не позволяет регламент. Таким образом, Федору придется пропустить встречу с ЦСКА из-за дисквалификации.
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