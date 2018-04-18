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Ермакович: «После БАТЭ в ЦСКА перестраиваться не пришлось, язык один, шутки те же»
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Ермакович: «После БАТЭ в ЦСКА перестраиваться не пришлось, язык один, шутки те же» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Тренер ЦСКА Александр Ермакович поведал о московском этапе карьеры.
— Минувшей зимой вы покинули БАТЭ и оказались в ЦСКА.
— Это было моё решение. После четырёх лет работы главным тренером в Борисове почувствовал, что необходим новый этап, — приводит слова Ермаковича клубный сайт ЦСКА. — Мы периодически созванивались с Виктором Михайловичем, он приглашал поработать вместе. Сейчас я рад, что всё сложилось именно так. Окунулся в другую атмосферу, здесь для меня всё в новинку — чемпионат, футболисты, соперники. Очень интересно!
— Как вас приняли в команде?
— Проблем с адаптацией не было. В ЦСКА очень дружный и вместе с тем профессиональный коллектив. Перестраиваться не пришлось: язык один, шутки те же. Требования Виктора Михайловича мне прекрасно знакомы. Для меня огромный опыт поработать бок о бок со звёздами калибра Игоря Акинфеева, братьев Березуцких, Сергея Игнашевича.
— Успели почувствовать различия между чемпионатами России и Беларуси?
— Разница в уровне, безусловно, присутствует. Однако не следует думать, что белорусский чемпионат слабый. Понятно, что мы уступаем России в инфраструктуре, маркетинге, уровне футболистов, но в то же время выиграть чемпионат нашей страны, поверьте, весьма непросто. Достойные выступления БАТЭ на международной арене, полагаю, говорят сами за себя.
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