Ермакович: «После БАТЭ в ЦСКА перестраиваться не пришлось, язык один, шутки те же»

Тренер ЦСКА Александр Ермакович поведал о московском этапе карьеры.

— Минувшей зимой вы покинули БАТЭ и оказались в ЦСКА.

— Это было моё решение. После четырёх лет работы главным тренером в Борисове почувствовал, что необходим новый этап, — приводит слова Ермаковича клубный сайт ЦСКА. — Мы периодически созванивались с Виктором Михайловичем, он приглашал поработать вместе. Сейчас я рад, что всё сложилось именно так. Окунулся в другую атмосферу, здесь для меня всё в новинку — чемпионат, футболисты, соперники. Очень интересно!

— Как вас приняли в команде?

— Проблем с адаптацией не было. В ЦСКА очень дружный и вместе с тем профессиональный коллектив. Перестраиваться не пришлось: язык один, шутки те же. Требования Виктора Михайловича мне прекрасно знакомы. Для меня огромный опыт поработать бок о бок со звёздами калибра Игоря Акинфеева , братьев Березуцких, Сергея Игнашевича

— Успели почувствовать различия между чемпионатами России и Беларуси?

— Разница в уровне, безусловно, присутствует. Однако не следует думать, что белорусский чемпионат слабый. Понятно, что мы уступаем России в инфраструктуре, маркетинге, уровне футболистов, но в то же время выиграть чемпионат нашей страны, поверьте, весьма непросто. Достойные выступления БАТЭ на международной арене, полагаю, говорят сами за себя.