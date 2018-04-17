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Ермакович: «Работа со звездами ЦСКА — огромный опыт»
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Ермакович: «Работа со звездами ЦСКА — огромный опыт» 

SPORT24.ru 39 минут назад
Тренер ЦСКА Александр Ермакович рассказал, как прошла адаптация в московской команде. Минувшей зимой белорусский специалист перешел в стан «армейцев» из БАТЭ.
«Это было моё решение. После четырёх лет работы главным тренером в Борисове почувствовал, что необходим новый этап. Мы периодически созванивались с Виктором Михайловичем, он приглашал поработать вместе. Сейчас я рад, что всё сложилось именно так. Окунулся в другую атмосферу, здесь для меня всё в новинку — чемпионат, футболисты, соперники. Очень интересно!
Проблем с адаптацией не было. В ПФК ЦСКА очень дружный и вместе с тем профессиональный коллектив. Перестраиваться не пришлось: язык один, шутки те же. Требования Виктора Михайловича мне прекрасно знакомы. Для меня огромный опыт поработать бок о бок со звёздами калибра Игоря Акинфеева, братьев Березуцких, Сергея Игнашевича.
Разница в уровне, безусловно, присутствует. Однако не следует думать, что белорусский чемпионат слабый. Понятно, что мы уступаем России в инфраструктуре, маркетинге, уровне футболистов, но в то же время выиграть чемпионат нашей страны, поверьте, весьма непросто. Достойные выступления БАТЭ на международной арене, полагаю, говорят сами за себя.
Моя задача в том, чтобы помогать Виктору Михайловичу. Стараюсь по максимуму выполнять его задания, будь это участие в тренировочном процессе, анализ игровых действий нашей команды либо сбор информации о соперниках», — цитирует Ермаковича ЦСКА.
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