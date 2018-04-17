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Дворкович: ситуация со Смоловым показала необходимость изменений в судейском корпусе РФС
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Дворкович: ситуация со Смоловым показала необходимость изменений в судейском корпусе РФС 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ситуация с дисквалификацией нападающего «Краснодара» Федора Смолова показала, что российскому судейскому корпусу необходимы изменения. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.
Российский футбольный союз (РФС) во вторник объявил о расторжении контракта с главой департамента судейства и инспектирования организации Андреем Будогосским, исполняющим обязанности назначен Александр Егоров.
"Обычно судейство не оцениваю, если только иногда на эмоциях это случается, как в хоккее, например, и по этому вопросу рассуждаю как болельщик. Но раз такое решение принято, значит, проблема признана. То, что произошло в последнем матче «Краснодара», показало, что нужны какие-то изменения — и в регламентах, и уровне подготовки судей", — прокомментировал ситуацию Дворкович.
Инцидент со Смоловым произошел во время матча 26-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (3:0, 14 апреля). На 34-й минуте встречи нападающий упал в штрафной площади «Арсенала» в борьбе с защитником тульской команды Анри Хагушем, главный арбитр матча Артем Чистяков принял решение наказать нападающего желтой карточкой за симуляцию. Позднее руководство «Краснодара» подало апелляцию в РФС, посчитав решение судьи в данном эпизоде ошибочным, однако КДК РФС во вторник отменять предупреждение не стал и также объявил о том, что Чистяков отстранен до конца сезона.
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