Дворкович: ситуация со Смоловым показала необходимость изменений в судейском корпусе РФС

"Обычно судейство не оцениваю, если только иногда на эмоциях это случается, как в хоккее, например, и по этому вопросу рассуждаю как болельщик. Но раз такое решение принято, значит, проблема признана. То, что произошло в последнем матче «Краснодара», показало, что нужны какие-то изменения — и в регламентах, и уровне подготовки судей", — прокомментировал ситуацию Дворкович.