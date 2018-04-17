В единственном матче вторника в чемпионате Англии по футболу встречаются «Брайтон» и «Тоттенхэм».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Брайтон
Тоттенхэм
Райан Мэтью • Бруно Сальтор • Даффи Шейн • Данк Льюис • Бонг Гаэтан • Кайал Барам • Стивенс Дейл • Кноккарт Антони • Гросс Паскаль • Искьердо Хосе • Мюррей Гленн
Запасные: Крул Тим • Бэлдок Сэм • Скелотто Эзекиль • Уллоа Леонардо • Голдсон Коннор • Локадия Юрген • Марч Соломон
Льорис Уго • Орье Серж • Алдервейрельд Тоби • Вертонген Ян • Дэвис Бен • Сиссоко Мусса • Ваньяма Виктор • Лукас Моура • Эриксен Кристиан • Сон Хын-Мин • Кейн Гарри
Запасные: Дембеле Мусса • Льоренте Фернандо • Ворм Мишель • Ламела Эрик • Триппьер Киран • Дайер Эрик • Фойт Хуан
17 апреля. Стадион «Фалмер» (Брайтон энд Хоув).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить