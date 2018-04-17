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«Брайтон» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Брайтон» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 32 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В единственном матче вторника в чемпионате Англии по футболу встречаются «Брайтон» и «Тоттенхэм».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Брайтон
Тоттенхэм
Райан Мэтью • Бруно Сальтор • Даффи Шейн • Данк Льюис • Бонг Гаэтан • Кайал Барам • Стивенс Дейл • Кноккарт АнтониГросс ПаскальИскьердо ХосеМюррей Гленн
Запасные: Крул ТимБэлдок Сэм • Скелотто Эзекиль • Уллоа ЛеонардоГолдсон Коннор • Локадия Юрген • Марч Соломон
Льорис УгоОрье Серж • Алдервейрельд Тоби • Вертонген Ян • Дэвис Бен • Сиссоко МуссаВаньяма ВикторЛукас МоураЭриксен Кристиан • Сон Хын-Мин • Кейн Гарри
Запасные: Дембеле Мусса • Льоренте Фернандо • Ворм МишельЛамела Эрик • Триппьер Киран • Дайер ЭрикФойт Хуан
17 апреля. Стадион «Фалмер» (Брайтон энд Хоув).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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