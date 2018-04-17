В первом матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Кальяри».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Интер Милан
Кальяри
Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило • Гальярдини Роберто • Брозович Марсело • Карамо Янн • Рафинья Алькантара • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Валеро Борха • Кандрева Антонио • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Раноккия Андреа • Вечино Матиас • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван
Краньо Алессио • Романья Филиппо • Андреолли Марко • Кастан Леандро • Падоин Симоне • Ионице Артур • Коссу Андреа • Мьянге Сенна • Джаннетти Никколо • Damir Ceter • Сау Марко
Запасные: Чеппители Лука • Паволетти Леонардо • Ликояннис Хараламбос • Рафаэл Биттенкур • Пизакане Фабио • Фараго Паоло • Кроста Лука • Хан Кван Сон • Калигара Фабрицио
17 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
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