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«Интер» — «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Интер» — «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 32 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В первом матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Кальяри».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Интер Милан
Кальяри
Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило • Гальярдини Роберто • Брозович Марсело • Карамо Янн • Рафинья Алькантара • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Валеро Борха • Кандрева Антонио • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Раноккия Андреа • Вечино Матиас • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван
Краньо АлессиоРоманья ФилиппоАндреолли Марко • Кастан Леандро • Падоин Симоне • Ионице Артур • Коссу Андреа • Мьянге Сенна • Джаннетти Никколо • Damir Ceter • Сау Марко
Запасные: Чеппители ЛукаПаволетти Леонардо • Ликояннис Хараламбос • Рафаэл Биттенкур • Пизакане Фабио • Фараго Паоло • Кроста Лука • Хан Кван Сон • Калигара Фабрицио
17 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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