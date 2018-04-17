«Интер» разгромил «Кальяри» в матче чемпионата Италии

Миланский «Интер» нанес разгромное поражение «Кальяри» в матче 33-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт"

Иван Перишич. Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жоау Канселу, Мауро Икарди, Марсело Брозович

"Интер" с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (32) располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Кьево» из Вероны, а «Кальяри» примет «Болонью».

Футбол. Чемпионат Италии. 33-й тур "Интер" (Милан) — «Кальяри» (Кальяри) — 4:0 Голы: 1:0 — Канселу, 3; 2:0 — Икарди, 49; 3:0 — Брозович, 60; 4:0 — Перишич, 90