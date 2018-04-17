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«Интер» разгромил «Кальяри» в матче чемпионата Италии
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«Интер» разгромил «Кальяри» в матче чемпионата Италии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Миланский «Интер» нанес разгромное поражение «Кальяри» в матче 33-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жоау Канселу, Мауро Икарди, Марсело Брозович и Иван Перишич.
"Интер" с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (32) располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Кьево» из Вероны, а «Кальяри» примет «Болонью».
Футбол. Чемпионат Италии. 33-й тур "Интер" (Милан) — «Кальяри» (Кальяри) — 4:0 Голы: 1:0 — Канселу, 3; 2:0 — Икарди, 49; 3:0 — Брозович, 60; 4:0 — Перишич, 90
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