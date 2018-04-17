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Черчесов оценил работу итальянских тренеров в России
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Черчесов оценил работу итальянских тренеров в России 

Soccer News 29 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к работе итальянских специалистов в России.
"Я благодарен Капелло за то, что он сделал для мирового футбола, так как недавно он завершил карьеру. Мы хорошо общались, когда Фабио возглавлял сборную России. Он настоящий мастер.
У меня также были прекрасные отношения со Спаллетти. Он стал первым, кому удалось выиграть с "Зенитом" два титула чемпионов России подряд. Каррера сделал "Спартак" чемпионом спустя 16 лет и его очень любят болельщики.
Что касается Манчини, то его приход в «Зенит» очень важен. Благодаря ему уровень конкуренции в РФПЛ сильно возрос", — цитирует Черчесова La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет вернуть Лучано Спаллетти, который сейчас возглавляет «Интер».
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