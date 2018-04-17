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Игрока «Аризоны» задержала полиция за то, что он не хотел уходить из бара
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Игрока «Аризоны» задержала полиция за то, что он не хотел уходить из бара 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Нападающий «Аризоны» Рихард Паник был задержан полицией за неповиновение и нахождение в сильном алкогольном опьянении, сообщает abc15. По информации источника, спортсмен отказался покинуть бар «Бевви», несмотря на свое состояние.
По словам полиции, он был сильно пьян во время их разговора. Паник был направлен в тюрьму Скоттсдейла и позже отпущен с повесткой в суд. В клубе уже уведомлены об этом инциденте и на данный момент отказываются от комментариев.
В обзоре бара «Бевви» появились комментарии об этом инциденте. «Все было нормально до тех пор, пока некий хоккеист Паник не начал орать, когда я пытался съесть свой бургер».
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