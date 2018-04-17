Сергей Жуков похвастался успехами женской футбольной команды «Руки Вверх»

Популярный певец и бизнесмен, как оказалось, имеет непосредственное отношение еще и к футболу. При его содействии была основана женская команда, названная в честь группы Сергея Жукова . Спортсменкам он посвятил одну из последних публикаций в микроблоге, похваставшись успехом девушек в их первой игре в сезоне.

Женский футбол, как известно, не пользуется большой популярностью в стране. Им интересуются только истинные ценители этого вида спорта. Одним из них оказался и солист известной группы «Руки Вверх», который помог в создании одноименного клуба. Об успехах команды и разгроме соперниц в первом же сыгранном матче музыкант решил рассказать своим многочисленным поклонникам в Инстаграме. «Друзья, давайте поздравим нашу фантастическую женскую команду по футболу „Руки вверх!“ с оглушительной победой над ЖФК „Даймонд“ в первом матче нового футбольного сезона, со счетом 12:2! Я поздравляю наших красавиц и прошу всех присоединиться к поздравлениям!»

Поклонники артиста, естественно, присоединились к его словам и разделили радость своего кумира. Они завалили аккаунт знаменитости различными пожеланиями в адрес футболисток и отметили, что спортсменки заслуживают огромного уважения. Хотя бы за их выбор и все, что они делают ради достижения своих целей. «Поздравляю. С победой девчонки! Вы просто супер! Так и держать» «Поздравляем! Желаем дальнейших побед! Ура!» «Молодцы девчонки! Это ведь такой труд…» «Вот это да! Сергей, не ожидал от тебя такого! Успехов тебе и девчонкам! Пусть радуют победами и завоевывают награды и призы!» «Поздравляем!» «Девчонки молодцы!» Отметим, что команда «Руки Вверх» создана при непосредственном участии артиста в 2017 году. Сам Жуков раннее говорил о том, что будет всячески поддерживать девушек и постарается вывести клуб на более высокий уровень в спорте.

А несколько дней назад Жуков раскрыл секрет, почему иногда его концерты не начинаются вовремя. По словам артиста, задержки его выступлений происходят исключительно в интересах самих зрителей. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!