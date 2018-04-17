Квинси Промес: «Главный стереотип о России, который оказался неправдой? Расизм» 

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью The Flow отметил, что ни разу не сталкивался с расизмом в России. Голландец выступает за красно-белых c 2014 года. — Какой главный стереотип о России, который оказался неправдой? — Расизм. Возможно, он тут есть, но лично я никогда с ним не сталкивался. — Есть что-то, что вам не очень нравится тут? — В России я чувствую себя как дома. Разве что пробки! В Голландии такого нет. — Большинство людей в России, да и во всем мире, наверно, считают, что футболисты трудятся мало, а получают много. Что думаете об этом? — Ну если бы это была легкая работа, все бы ей занимались. А зарплаты и правда сумасшедшие, но это же не моя вина. Я счастлив, что ситуация такова.
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