Пользователи Twitter обнаружили самый старый мем в истории

Пользовательница популярного микроблога Twitter обнаружила карикатуру 1921 года, напоминающую современные мемы и поспешила поделиться своей находкой. Девушка под ником @YoRHaw обнаружила смешную иллюстрацию в юмористическом журнале Judge, вышедшем почти сто лет назад, передают РИА Новости

The Judge

«Как, по-твоему, ты выглядишь, когда загорается вспышка. Как ты на самом деле выглядишь», — гласит подпись под картинкой. Пользователи Twitter были очень удивлены тем фактом, что мемы существовали еще задолго до появления интернета. «Этот мем сделал путешественник во времени», — пошутил пользователь с ником @fashiongirl89.

Некоторые пользователи нашли и другие примеры мемов из 1921 года, доказывающие, что за это время человечество ничуть не изменилось.