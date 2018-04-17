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Пользователи Twitter обнаружили самый старый мем в истории
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Пользователи Twitter обнаружили самый старый мем в истории 

Teleprogramma.pro 15 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пользовательница популярного микроблога Twitter обнаружила карикатуру 1921 года, напоминающую современные мемы и поспешила поделиться своей находкой. Девушка под ником @YoRHaw обнаружила смешную иллюстрацию в юмористическом журнале Judge, вышедшем почти сто лет назад, передают РИА Новости.
The Judge
«Как, по-твоему, ты выглядишь, когда загорается вспышка. Как ты на самом деле выглядишь», — гласит подпись под картинкой. Пользователи Twitter были очень удивлены тем фактом, что мемы существовали еще задолго до появления интернета. «Этот мем сделал путешественник во времени», — пошутил пользователь с ником @fashiongirl89.
Некоторые пользователи нашли и другие примеры мемов из 1921 года, доказывающие, что за это время человечество ничуть не изменилось.
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