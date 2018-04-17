Будогосского уводили из РФС. Почему надо заступиться за Авдонченко

Наталья Авдонченко помогла уволить Будогосского и может пострадать за это.

Одно СМИ уже обвинило «Чемпионат» в организации увольнения департамента судейства Андрея Будогосского. Ребята, если читаете: можете придумать, что нас наняли из РФС или с Марса — не обидимся. Мы ведь правда хотели, чтобы российский футбол поскорее избавился от несовременного, грубого и мракобесного нарцисса. Причем, позиция-то была четко обозначена еще на третий день после назначения Будогосского. Так что если сейчас, через полтора года после выхода текста «Дерьма знаток», вы видите нашу роль в отставке — что ж, это приятно.

Сразу после текста он потребовал от издания публичных извинений, и на этом контакты прекратились. Все это время мы не были писарями человека, своими инопланетными высказываниями позорящего профессию арбитра. Набрали мы ему лишь в тот момент, когда терпеть и слушать его истории было уже невозможно — после грязной желтой карточки Фёдору Смолову.

— «Чемпионат»?! — ответил он Ивану Карпову . — Напоминаю: пусть Егоров извинится публично. Я дорого стою и ценю себя.

Мы — тоже… решили найти на вас время.

Во-первых, от себя напишу, что мне не за что извиняться перед человеком, который в первом же интервью со знающим видом сказал коллегам: «Ваша журналистика — дерьмо».

Во-вторых, за эти полтора года мы не услышали и не увидели ничего, что позволило бы изменить позицию и переоценить заслуги. И за день особенного внимания к вашей персоне — мы не для печати пообщались со многими арбитрами РФПЛ — поняли, что у судей та же позиция.

В-третьих, вас не сняли раньше только потому, что слишком много человек беспокоились за свои карьеры сильнее, чем за правду. То, что они рассказали кулуарно, хватило бы на несколько таких материалов как с Натальей Авдонченко — человеком, который просто оказался смелым.

Сейчас у главной женщины российского футбола проблемы — ее вызывают на комитет по этике. Не хотелось бы верить, что комиссия окажется той, что может наказать человека за правду, но не способна реабилитировать Фёдора Смолова, ложно обвиненного судьей во вранье с имитацией нарушения.

Наоборот, надеюсь, что у одних мужиков хватит совести собраться и поддержать человека, который может пострадать за них, а у других — не бить девушку, даже когда на это есть индульгенция. Тогда и появится ощущение, что наш футбол на самом деле не без яиц.