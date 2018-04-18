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«Барселона» может не найти летом денег на де Лигта
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«Барселона» может не найти летом денег на де Лигта 

Советский спорт 1 час назад
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт продолжает оставаться в поле зрения «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.
Скауты каталонцев постоянно просматривают 18-летнего центрального защитника в матчах чемпионата Голландии. Не исключено, что уже в ближайшее межсезонье де Лигт может сменить клуб.
Однако у «Барселоны» намечаются значительные траты летом на форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Гремио» Артура. В этой связи у лидеров примеры может просто не остаться денег на еще одну дорогостоящую покупку.
К тому же, сам де Лигт хочет перейти в ту команду, где он будет иметь постоянную игровую практику, что может стать проблемой в «Барселоне» при наличии Жерара Пике и Самюэля Умтити.
При этом спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес не намерен уступать голландца другим клубам и хочет взять ситуацию под контроль, возможно, уговорив де Лигта провести в «Аяксе» еще один сезон.
Отметим, что на защитника также претендует «Бавария». По данным источника, спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с представителями де Лигта.
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