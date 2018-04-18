«Барселона» может не найти летом денег на де Лигта

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт продолжает оставаться в поле зрения «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo. Скауты каталонцев постоянно просматривают 18-летнего центрального защитника в матчах чемпионата Голландии. Не исключено, что уже в ближайшее межсезонье де Лигт может сменить клуб. Однако у «Барселоны» намечаются значительные траты летом на форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Гремио» Артура. В этой связи у лидеров примеры может просто не остаться денег на еще одну дорогостоящую покупку. К тому же, сам де Лигт хочет перейти в ту команду, где он будет иметь постоянную игровую практику, что может стать проблемой в «Барселоне» при наличии Жерара Пике и Самюэля Умтити. При этом спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес не намерен уступать голландца другим клубам и хочет взять ситуацию под контроль, возможно, уговорив де Лигта провести в «Аяксе» еще один сезон. Отметим, что на защитника также претендует «Бавария». По данным источника, спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с представителями де Лигта.