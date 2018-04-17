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Лидером окружных соревнований по гиревому спорту стала команда района Южнопоротовый
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Лидером окружных соревнований по гиревому спорту стала команда района Южнопоротовый 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Окружные соревнования по гиревому спорту в рамках городской Спартакиады «Спорт для всех» прошли в спортивном зале марьинской школы № 491.
— Разделившись на весовые категории, спортсмены выполняли силовые движения с гирями: рывок и толчок, зарабатывали важные очки для своей команды, — сообщили в пресс-службе центра физической культуры и спорта ЮВАО.
В результате проведенных соревнований лидером турнира стала команда района Южнопортовый. Второе место заняли представители района Текстильщики. А «бронза» досталась любителям гиревого спорта из Печатников. Команды-победители получили кубки и грамоты. А спортсменам, которые вошли в тройку лидеров в личном зачете, вручили медали и грамоты.
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