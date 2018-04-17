Лидером окружных соревнований по гиревому спорту стала команда района Южнопоротовый

Окружные соревнования по гиревому спорту в рамках городской Спартакиады «Спорт для всех» прошли в спортивном зале марьинской школы № 491.

— Разделившись на весовые категории, спортсмены выполняли силовые движения с гирями: рывок и толчок, зарабатывали важные очки для своей команды, — сообщили в пресс-службе центра физической культуры и спорта ЮВАО.

В результате проведенных соревнований лидером турнира стала команда района Южнопортовый. Второе место заняли представители района Текстильщики. А «бронза» досталась любителям гиревого спорта из Печатников. Команды-победители получили кубки и грамоты. А спортсменам, которые вошли в тройку лидеров в личном зачете, вручили медали и грамоты.